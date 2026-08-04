A 8 años de la explosión en la escuela 49 y las muertes de Sandra y Rubén, realizaron un homenaje

En la esquina de las calles Davaine y Félix de Azara del barrio Aberasturi de Moreno Norte se realizó el acto organizado por la comunidad de la escuela primaria Nº 49 “Nicolás Avellaneda”, en homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar, muertos en la explosión de un aula del establecimiento educativo. A las 8:06 del 2 de agosto del 2018 se produjo el fatal siniestro. Solo quedaron dos condenados por este hecho, el gasista Cristian Ricobene y el entonces interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif. Ninguno de los dos cumplió prisión efectiva. Fueron absueltos en la apelación la anterior presidenta del Consejo, Mónica Berzoni y el Consejero Jorge Galián. Las familias siguen reclamando justicia completa.