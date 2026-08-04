En medio de una pelea vecinal recibió un escopetazo: necesita ayuda para volver con sus hijos

Agustina Ríos tiene 23 años y dos hijos pequeños. El 15 de julio, luego del partido mundialista entre Argentina e Inglaterra, se produjo una pelea vecinal en el barrio Villanueva de la localidad morenense de Trujui. Salió a ver qué pasaba y recibió un disparo de escopeta en las piernas. Sufrió la fractura de ambos fémures. Fue intervenida quirúrgicamente, donde hizo un paro cardíaco. En recuperación, necesita comprar las prótesis, que salen casi cinco millones de pesos. Está internada en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Alias: Agustina.mikeas.mp