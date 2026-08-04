Continúan las obras en establecimientos educativos

_Los trabajos incluyen nuevos edificios, más aulas, ampliaciones y refacciones en distintas escuelas y jardines de infantes del distrito_

El Municipio de Moreno continúa con el plan de obras de infraestructura escolar, que encabeza la intendenta, Mariel Fernández, y que contempla la construcción de nuevos edificios, ampliaciones, refacciones y mejoras en establecimientos educativos de distintas localidades del distrito.

Las intervenciones se ejecutan con financiamiento del Fondo de Financiamiento Educativo, el Programa de Infraestructura Escolar (PIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.En julio finalizaron nuevas obras en la Escuela Primaria N°29 y la Escuela Secundaria N°35, donde se construyeron dos aulas para el nivel secundario, se refaccionó un aula de primaria, se ampliaron galerías y se incorporaron equipos de aire acondicionado y mobiliario.

También concluyeron las ampliaciones de la Escuela Secundaria N°77, con dos aulas y una biblioteca, además de las mejoras realizadas en la Escuela Secundaria N°14, las escuelas de Educación Especial N°502 y N°505, la Escuela Primaria N°77 donde además se hizo entrega de mobiliario urbano para equipar los nuevos espacios y la Escuela Primaria N°1 junto a la Escuela Secundaria N°39.

Al mismo tiempo, avanzan las obras del nuevo edificio del Jardín de Infantes N°922; las ampliaciones de las escuelas secundarias N°70 y N°85; la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°73; la nueva etapa del Centro de Formación Integral N°2; y los edificios de las escuelas secundarias N°42 y N°56. En esta última, el proyecto contempla 12 aulas, biblioteca, laboratorio, patio cubierto, sanitarios y nuevos espacios de apoyo.

Además, durante el receso escolar comenzaron intervenciones en la Escuela Primaria N°28, con mejoras en la cocina y reparaciones de filtraciones; en la Escuela Primaria N°21, con trabajos en cocina, baños e iluminación; y en el Jardín de Infantes N°938 junto al Instituto Superior de Formación Docente N°110, donde se construyen nuevas veredas.

Estas intervenciones fortalecen la infraestructura educativa, amplían los espacios destinados a la enseñanza y mejoran las condiciones de estudio para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno