Bomberos controlaron un incendio en una industria maderera de General Rodríguez

Los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez intervinieron en un incendio registrado en una industria dedicada al tratamiento de madera, ubicada sobre la Ruta 24, a la altura del kilómetro 8,5.

El alerta fue recibido el viernes 31 de julio alrededor de las 9:35, y al llegar al lugar las dotaciones constataron que el fuego afectaba de manera generalizada una cabina de tratamiento térmico de tarimas de madera instalada dentro de un galpón.

Ante el riesgo de que las llamas se propagaran hacia varias pilas de tarimas almacenadas en las inmediaciones, los bomberos trabajaron con equipos de respiración autónoma y desplegaron líneas de ataque desde distintos frentes para contener el incendio.

Tras controlar la propagación, lograron extinguir completamente el foco ígneo y realizaron tareas de remoción y enfriamiento de los materiales afectados para evitar posibles reactivaciones.

En el operativo participaron los móviles 7, 9 y 21 de los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez