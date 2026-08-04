Docente e investigador de la UNM obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales y Humanas

La Universidad Nacional de Moreno celebró un nuevo logro académico de Nahuel Almirón Rodríguez, graduado y docente de la Licenciatura en Comunicación Social, quien se convirtió en el primer investigador en formación de la institución en obtener el título de Doctor en Ciencias Sociales y Humanas.

El doctorado fue otorgado por la Universidad Nacional de Quilmes, luego de la defensa de la tesis “Retratos de Buenos Aires en las transposiciones cinematográficas del cuento realista nacional (1950-1970)”.

Almirón Rodríguez fue becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), con lugar de trabajo en el Centro de Estudios de Medios, Comunicación y Lenguaje de la UNM, donde además desarrolla actividades de docencia e investigación desde 2015.Recientemente, también obtuvo dictamen favorable del CONICET para iniciar una beca posdoctoral cofinanciada por ese organismo y la Universidad Nacional de Moreno.

Desde la casa de estudios destacaron que este logro representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la investigación científica y la formación académica, consolidando el crecimiento de la universidad pública y el desarrollo de sus investigadores.

Universidad Nacional de Moreno