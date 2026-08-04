El Ministerio de Salud impulsa actividades para promover la lactancia materna durante su semana mundial

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud de la Nación puso en marcha una serie de acciones destinadas a difundir información basada en evidencia científica sobre los beneficios de la lactancia y fortalecer el acompañamiento a las familias y a los equipos de salud.

La propuesta contempla una campaña de sensibilización, actividades en hospitales nacionales y establecimientos SAMIC, además de una encuesta que permitirá relevar información sobre las experiencias y desafíos relacionados con la lactancia materna.

Desde la cartera sanitaria destacaron que la leche materna aporta importantes beneficios para la salud infantil y materna. Según datos difundidos por el organismo, en los niños reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y contribuye a prevenir cientos de miles de muertes infantiles cada año a nivel mundial.

En las madres, se asocia con una menor incidencia de cáncer de mama, cáncer de ovario y diabetes tipo 2.

Como parte de las actividades programadas, los hospitales nacionales desarrollarán charlas, talleres, consultorios abiertos y jornadas de actualización dirigidas a profesionales de la salud, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento durante el proceso de lactancia y ampliar el acceso a información confiable.

La estrategia también incluye acciones de formación destinadas a los equipos sanitarios. Actualmente se desarrolla una nueva edición del Curso Básico de Lactancia, con 832 profesionales inscriptos, y del Curso de Centros de Lactancia, que reúne a 295 participantes de distintas provincias.

Además, el Ministerio lleva adelante la 14.ª Encuesta Nacional de Lactancia, un relevamiento que involucra a más de 1.300 establecimientos de salud y prevé la realización de unas 19.000 encuestas en todo el país. Los resultados permitirán actualizar los principales indicadores sobre alimentación infantil y orientar futuras políticas públicas.

De acuerdo con los datos oficiales, en Argentina el 96,2% de los recién nacidos recibe lactancia materna exclusiva al nacer, aunque esa proporción desciende al 46,7% después de los seis meses de vida. Frente a este escenario, las autoridades buscan reforzar las acciones de promoción y apoyo para favorecer la continuidad de esta práctica.

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