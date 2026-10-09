A cara descubierta, un delincuente asaltó una panadería del barrio Villa Salas de Moreno Sur

El suceso se registró el pasado domingo 4 de octubre a las 15:14 en una panadería ubicada sobre la calle Centenario casi Luzuriaga del barrio Villa Salas de Moreno Sur. Un sujeto, a cara descubierta, estacionó la moto frente al comercio y esperó que la empleada le abriera la puerta, que estaba cerrada con llave. Una vez dentro, redujo a la trabajadora y vació la caja. La secuencia final no trascendió, porque se ve que ocasionales clientes esperan ser atendidos. No pudimos confirmar que haya huido sin mayores contratiempos.

Este hecho se produjo a una cuadra del lugar donde en octubre del 2020, la joven Brenda Gutiérrez fue asaltada por motochorros, quienes la arrastraron para sacarle la mochila. El auto de un vecino que quiso embestir a los delincuentes terminó pasando por arriba a la chica, quien milagrosamente sobrevivió. Los malvivientes fueron detenidos y condenados a 10 años de prisión.