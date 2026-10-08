Avanzan las obras hidráulicas en Cuartel V y Moreno Norte

Con trabajos para optimizar el escurrimiento del agua

El Municipio de Moreno lleva adelante obras hidráulicas en Cuartel V y Moreno Norte, en el marco de las políticas públicas impulsadas por la intendenta Mariel Fernández para mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de drenaje en distintos puntos del distrito.

En Cuartel V, se realiza una intervención sobre La Música, entre Río de la Plata, Santander y 3 de Febrero, que contempla la construcción de un conducto pluvial aliviador mediante la colocación de cañerías de hormigón armado, cámaras de inspección y sumideros.

La obra permitirá captar y conducir los excedentes generados por las lluvias hacia los sectores establecidos para su drenaje.

En Moreno Norte, se llevó a cabo una intervención sobre la Ruta Provincial 25, entre Pericles y Laferrere.

Los trabajos incluyen la rectificación de la cuneta sur, la construcción de nuevas alcantarillas, la recolocación de las existentes y la reconstrucción de la bocacalle ubicada en Pericles y la Ruta Provincial 25.

Las tareas permitirán mejorar el escurrimiento del agua y el funcionamiento de los cruces vinculados con el sistema de desagüe.

A su vez, en el mismo sector se instalaron 1.848 luminarias LED entre enero y agosto, como parte del proceso de actualización del sistema de alumbrado público.

La incorporación de estos equipos permite renovar la iluminación y ampliar su cobertura para mejorar las condiciones de circulación durante la noche.

El Gobierno local continúa con obras realizadas con recursos propios para mejorar la infraestructura urbana y atender necesidades concretas de drenaje, circulación y alumbrado en los barrios de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno