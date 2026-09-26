A los tiros en la esquina de la escuela Técnica N° 4 del barrio Gaona de La Reja

El suceso se registró a las 15:50 de este viernes 25 de septiembre en la esquina de las calles Payró y Chilavert del barrio Gaona de la localidad morenense de La Reja. Fue filmado por alumnos de la Escuela Técnica N° 4 “María Eva Duarte de Perón”. Las fuentes consultadas indicaron que individuos armados se enfrentaron por el control territorial de la venta de drogas al menudeo. Se escucha al menos una detonación de arma de fuego, pero testigos afirmaron que fueron varios los tiros que intercambiaron. No se habría realizado denuncia. Las familias temen por la vida de los chicos que concurren al establecimiento educativo.