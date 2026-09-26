La Provincia asistió a personas en situación de calle en 24 distritos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegó un operativo integral de asistencia a personas en situación de calle que alcanzó a 24 distritos.

A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad durante los meses de invierno se desarrollaron jornadas de acceso a derechos y se distribuyeron cerca de 13 mil kits de abrigo e higiene.

La iniciativa se sumó al trabajo permanente de los 66 Centros de Integración Social (CIS) que funcionan durante todo el año y a los dispositivos móviles presentes en los municipios.

“En un contexto donde crece la demanda y el gobierno nacional se retira de las políticas sociales, la decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque es sostener la presencia de la Provincia.

Eso significa trabajar con los municipios, los organismos públicos y las organizaciones de la comunidad para llegar a quienes más lo necesitan”, señaló el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza.

La “Campaña Invierno” comenzó en Mar del Plata y llegó a Almirante Brown, Bahía Blanca, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Rodríguez, José C. Paz, Lanús, La Matanza, La Plata, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón y Quilmes. También se realizaron operativos en San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre y Vicente López.

El último operativo tuvo lugar el 11 de septiembre en Lomas de Zamora.En las jornadas participaron las áreas de Personas Mayores y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, equipos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Mujeres y Diversidad, junto con la Cruz Roja. Según el distrito, se sumaron áreas municipales y organizaciones sociales.

Durante las intervenciones territoriales se brindó ropa de abrigo, viandas calientes y acompañamiento para acceder a servicios y atender situaciones que requieren seguimiento.

La atención sanitaria incluyó vacunación, testeos de infecciones de transmisión sexual y controles de glucosa, presión arterial y signos vitales.

También se entregaron medicamentos y repelentes, y se brindaron consultas odontológicas, nutricionales y de medicina general, con derivaciones cuando fue necesario.

Hubo apoyo psicosocial y talleres sobre consumos problemáticos, educación sexual integral, gestión menstrual, salud visual, violencia de género y reanimación cardiopulmonar.

“Una jornada permite acercar atención y resolver necesidades urgentes, pero el acompañamiento no termina ahí.

Por eso articulamos los operativos con los municipios, los dispositivos móviles y los Centros de Integración Social, que están abiertos todo el año”, explicó la directora de Atención a Familias en Situación de Calle, Emilia Bermejo.Durante los meses de invierno la Provincia distribuyó más de 13 mil kits y artículos de higiene y abrigo entre frazadas, calzado y camperas y elementos de higiene.

Las entregas se realizaron a través de las jornadas territoriales, los Centros de Integración Social y los dispositivos móviles del Ministerio.La cartera a cargo de Larroque entregó además 1675 juegos de colchones, sábanas y almohadas para los CIS.

Estos centros son espacios convivenciales abiertos las 24 horas: que ofrecen alojamiento y contención, además de talleres y propuestas de formación.

Cuentan con equipos interdisciplinarios que acompañan a las personas alojadas en el acceso a derechos y el abordaje de distintas problemáticas.

El abordaje territorial de la gestión bonaerense destinado a la atención de personas en situación de calle se extiende a través de los siete dispositivos móviles ubicados en Almirante Brown, General Pueyrredón, La Plata, Lomas de Zamora, Moreno, San Martín y Quilmes.

gba.gob.ar