Salud

La Maternidad Estela de Carlotto ofrece jornadas de Biodanza para promover el bienestar

Posted on by rodrigos
25
Sep

La Maternidad Estela de Carlotto desarrolla jornadas de Biodanza como parte de las propuestas destinadas a generar espacios de bienestar, encuentro y disfrute para la comunidad.

La actividad combina movimiento, música y vínculos grupales, con el objetivo de favorecer un momento de conexión personal y compartir una experiencia colectiva.

Las jornadas se realizan todos los jueves a las 14 en el PIN de la Maternidad Estela de Carlotto y están abiertas tanto a integrantes de la comunidad como a trabajadoras y trabajadores de la institución.

La propuesta está coordinada por la Lic. Viviana Andini, facilitadora de Biodanza.

Maternidad Estela de Carlotto