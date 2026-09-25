La Maternidad Estela de Carlotto ofrece jornadas de Biodanza para promover el bienestar

La Maternidad Estela de Carlotto desarrolla jornadas de Biodanza como parte de las propuestas destinadas a generar espacios de bienestar, encuentro y disfrute para la comunidad.

La actividad combina movimiento, música y vínculos grupales, con el objetivo de favorecer un momento de conexión personal y compartir una experiencia colectiva.

Las jornadas se realizan todos los jueves a las 14 en el PIN de la Maternidad Estela de Carlotto y están abiertas tanto a integrantes de la comunidad como a trabajadoras y trabajadores de la institución.

La propuesta está coordinada por la Lic. Viviana Andini, facilitadora de Biodanza.

Maternidad Estela de Carlotto