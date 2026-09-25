Línea Sarmiento: por obras de señalamiento, el servicio estará limitado el servicio

Trenes Argentinos comunica que por obras de señalamiento, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Castelar, el domingo 27 de septiembre.

Las obras se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura entre Morón y Moreno.

En esta etapa se realizará el recambio de cableado de señalamiento y circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua.

Para la intervención es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad.

El lunes 28 de septiembre la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales.

Una vez culminada la obra, el sistema de cableado de señalización y circuitos de vías quedarán totalmente renovados, lo que permitirá incrementar los niveles de seguridad operacional.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

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