A 25 años de su ordenación episcopal, la Diócesis de Merlo-Moreno recuerda a Mons. Fernando Maletti

El 18 de septiembre se cumplieron 25 años de la ordenación episcopal de Mons. Fernando Carlos Maletti, quien fue el tercer obispo de la Diócesis de Merlo-Moreno.

Maletti fue ordenado obispo el 18 de septiembre de 2001 en la Catedral de Buenos Aires, en una celebración presidida por el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio.

Su primer destino pastoral como obispo fue la Diócesis de San Carlos de Bariloche, donde inició su ministerio el 22 de septiembre de ese mismo año.

En 2013, el papa Francisco lo nombró obispo de Merlo-Moreno y el 6 de junio asumió como tercer obispo de la diócesis. Permaneció al frente de la comunidad hasta su fallecimiento, el 8 de marzo de 2022.

A 25 años de aquella ordenación, la Diócesis de Merlo-Moreno lo recuerda con gratitud y cariño, y mantiene presente su camino pastoral y el vínculo construido con la comunidad.

Vida Diocesana – Obispado de Merlo-Moreno