Una cirugía pediátrica innovadora fue publicada en una revista internacional

Un procedimiento quirúrgico realizado a un niño de 11 años con un tumor de páncreas poco frecuente fue difundido en una revista científica internacional, luego de una intervención que permitió preservar el órgano y mejorar significativamente su calidad de vida.

El paciente presentaba un insulinoma, un tipo poco frecuente de tumor pancreático.

Se trató del primer caso pediátrico operado en el hospital y en Argentina mediante una técnica que combinó laparoscopía con fluorescencia y el uso de Verde de Indocianina, un colorante especial.

El abordaje permitió localizar y delimitar con mayor precisión el tumor para poder extirparlo mediante una cirugía mínimamente invasiva, preservando el tejido pancreático sano y evitando lesiones sobre el resto del órgano.

Como resultado, el niño conserva la función normal del páncreas, continúa con una vida normal y no necesita medicación.

La publicación de la experiencia permite compartir los conocimientos obtenidos a partir de este procedimiento y aportar evidencia sobre abordajes de alta complejidad aplicados a pacientes pediátricos.

Hospital Posadas