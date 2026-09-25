Crearon “Vía Moreno”, una empresa con mayoría estatal que participará del sistema de transporte

En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves 24 de septiembre, los legisladores aprobaron la creación de “Vía Moreno”, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) y que intervendrá en el universo del transporte público del distrito. Este punto es clave: no solamente podría participar de la licitación del servicio, sino también en cuestiones vinculadas al sistema. Se conformó con un capital inicial de 10.000.000 de pesos. El 51% de las acciones estará a manos del Estado. Se necesita una fuerte inversión de particulares. El debate fue intenso. Lucas Franco, el vocero del oficialismo, afirmó que esta SAPEM está pensada para “atender contingencias”. El proyecto recibió 14 votos afirmativos, 7 negativos y 2 abstenciones.