Aberrante: Una mujer sometió a su hijo de dos años a un brutal maltrato que terminó con la muerte de la criatura

Una mujer fue detenida en su casa de Paso del Rey, acusada de asesinar a su hijito de 2 años. La criatura fue internada en el hospital de Merlo en gravísimo estado. Murió el pasado jueves. La autopsia arrojó como resultado que había sido brutalmente golpeado.

El jueves 18 de junio, alrededor del mediodía, murió en el hospital provincial “Héroes de Malvinas” de Merlo Elián Herrera, de 2 años de edad. Había ingresado el día anterior, llevado por su madre. La mujer denunció que la criatura había caído de la cama y que se golpeó fuertemente la cabeza contra el piso. Había perdido el conocimiento. El suceso ocurrió en la casa de su pareja ubicada en el barrio Pompeya.

Los médicos que revisaron a Elián rápidamente notaron hematomas en los brazos y cara, especialmente en el ojo izquierdo. También presentaba síntomas de neumonía y lesiones cervicales. Por el presunto traumatismo de cráneo, confirmado luego por una placa radiográfica, fue internado en terapia intensiva.

Este diagnóstico fue transmitido a la comisaría de Pompeya, desde donde notificaron a la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Morón. El fiscal Patricio Ventricelli recibió el informe pericial y ordenó la detención de la madre, identificada como Eliana Herrera de 20 años, y su actual pareja, Franco Álvarez, de 21.

Eliana Herrera está domiciliada en el barrio Puente Falbo, de la localidad morenense de Paso del Rey. Específicamente sobre la calle Juan O´Brien entre Lucía Rueda y La Ribera. La justicia presume que el brutal maltrato ocurrió en ese lugar. Allí fue capturada por la policía.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía”. Un aberrante filicidio. La pena en expectativa es prisión perpetua.