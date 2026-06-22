Crisis en el Colegio de Abogados: sin mesa directiva, la institución está casi paralizada

La asunción de los consejeros electos, con Eduardo Sreider como presidente, se produjo el lunes 1º de junio en el Club Social de Paso del Rey. El viernes siguiente se reunieron en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Conformaron una nueva mesa directiva, pero el conflicto estalló.

El presidente Sreider pidió un cuarto intermedio porque no contaba con el consenso para armar el Consejo Directivo que había ideado. Perdió la moción por 7 votos negativos y 5 apoyando su decisión.

Los siete consejeros que se opusieron conformaron una nómina integrada por oficialistas “díscolos” de la Lista 1 y representantes de la oposición, que habían perdido los comicios, pero cosecharon poco más del 45% de los votos. De 559 abogados que se presentaron a la elección, 255 eligieron a la lista 8.

Sreider no reconoció esa votación, pese a que el resultado fue publicado por las redes oficiales del Colegio. Desde ese momento, las diferencias crecieron.

El sábado 13, el presidente utilizó los mismos medios de difusión para publicar un mensaje acusando al sector, ahora opositor, de no respetar la democracia interna de la institución.

El otro grupo respondió con un comunicado donde afirmaron que “los colegios de abogados no son monarquías”. La temperatura aumentó.

Por lo pronto, la institución está paralizada de hecho. Sin comisión directiva, por ejemplo, no puede realizar los pagos de los servicios ni abonar los sueldos de la decena de empleados que tiene el Colegio.

Este jueves 18, Sreider había convocado a una asamblea, la que finalmente fue suspendida. Se emplazó a otra para el lunes 22 a las 18 horas. Las negociaciones son febriles para acercar posiciones.

Consultamos a una docena de fuentes vinculadas al Colegio de Abogados. Todos coincidieron en una cuestión fundamental: el principal foco del conflicto es la determinación de Sreider de colocar como vicepresidenta 1ª a la abogada Griselda Elizabeth Moscoso, quien sería muy resistida por el resto de los letrados. No sería la única diferencia, pero la más significativa.

¿Se resolverá el lunes esta disputa que resulta inédita en el Colegio de Abogados, que el 1º de junio cumplió 15 años de existencia? Dato: Sreider está al frente de la institución desde su fundación.