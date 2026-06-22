En mayo la Provincia completó más de 225.000 trámites registrales

Durante el mes de mayo, el Registro Provincial de las Personas gestionó 225.563 trámites, a través de la atención en sus delegaciones y acercándose a los barrios de distintos municipios con 20 operativos de documentación.

En ese período, en las diferentes oficinas se expidieron 78.282 partidas, se confeccionaron 68.793 DNI y pasaportes, se registraron 9.869 nacimientos y 11.949 defunciones, se celebraron 5.517 matrimonios y uniones convivenciales, y se entregaron 39.475 certificaciones.Como parte del despliegue territorial, se realizaron 11.678 trámites en operativos de documentación en Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Exaltación de la Cruz, General Belgrano, General Guido, General Paz, General Pueyrredón, General San Martín, La Matanza, Lanús, Leandro N. Alem, Marcos Paz, Merlo, Pergamino, San Andrés de Giles, San Miguel, San Nicolás, Tigre, Villarino y Vicente López.

En los operativos de documentación estuvieron disponibles de forma gratuita trámites como DNI, partidas, certificados de domicilio y extravío, certificados de pre identificación e inscripción tardía entre otras gestiones.

El Registro Provincial de las Personas está conformado por 560 delegaciones divididas en 21 Subdirecciones Zonales, con el objetivo de ofrecer un servicio moderno, rápido, ágil y presente en los 135 municipios.

gba.gob.ar