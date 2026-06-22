Mundial 2026: La Selección argentina busca la clasificación ante Austria

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con el objetivo de sumar una nueva victoria que la deje a un paso de los 16avos de final.

El encuentro se disputará desde las 14:00 en el Dallas Stadium, con arbitraje del egipcio Amin Mohamad Omar y transmisión de ESPN, DSports, Telefe y la TV Pública.

Luego del contundente 3-0 en el debut frente a Argelia, el entrenador Lionel Scaloni analiza variantes en el once titular, especialmente en el lateral derecho, donde Nahuel Molina aparece con grandes chances de ingresar por Gonzalo Montiel, quien arrastra una molestia.

En defensa, la evolución de Nicolás Tagliafico es seguida de cerca, mientras que Facundo Medina podría mantenerse entre los titulares tras su buen rendimiento en el estreno. La zaga central seguiría con Cristian Romero y Lisandro Martínez.En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen su lugar asegurado, mientras que Scaloni evalúa mantener a Thiago Almada o apostar por Nicolás González. En ataque, la duda pasa entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en una disputa que se definirá a último momento.

El entrenador terminará de definir la formación en la última práctica previa al encuentro, donde el equipo buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la clasificación en el certamen.