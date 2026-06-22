Una mujer encontró material de abuso infantil en el teléfono de su padre y lo denunció

Fue en el marco de los operativos Infancia Robada VII. Una mujer encontró material de abuso sexual infantil en el celular de su padre y realizó la denuncia. Se realizaron siete allanamientos más. Secuestraron dispositivos tecnológicos que serán analizados.

La denominada “Operación Protección de las Infancias” (también conocida como “Infancias Robadas”) tuvo su origen en el año 2023 y dio lugar a una serie de investigaciones mediante las cuales se llevaron a cabo procedimientos en gran parte del territorio nacional y en diversos países de la región y de Europa. Dichas acciones fueron impulsadas con el objetivo de proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes.

En el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, el organismo encargado de las pesquisas es la UFI Nº7. Esta fiscalía, comandada por las Dras. Érica Chiessi y Solange Castelli, tiene un equipo de trabajo especializado en delitos conexos a la trata de personas, grooming y materiales de abuso sexual infantil y que está integrado por las Dras. Graciela Celayes del Viso, Yamila Oriana Addala y Lucía Martina Testa.

Durante los últimos meses, recabaron información de distintas presentaciones penales, que conformaron ocho expedientes. Uno de ellos nació a raíz de la denuncia de una mujer de 35 años que encontró material de abuso sexual infantil en el teléfono celular de su padre.

Las diligencias judiciales fueron ejecutadas por personal del destacamento Santa Brígida, dependiente de la comisaría General Rodríguez 2ª y de la División Trata de Personas y Operaciones Complejas – AMBA Norte de la Policía Federal Argentina, quienes actuaron en cumplimiento de las órdenes libradas por la autoridad judicial competente. Intervinieron las juezas Dra. Adriana Julián (Garantías 1) y Dra. Celina Ardohain (Garantías 3).

Como resultado de los procedimientos, llevados adelante simultáneamente el pasado miércoles 17 de junio, se logró el secuestro de diversos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, unidades centrales de procesamiento (CPU) y otros elementos de interés, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias informáticas con el objeto de preservar, extraer y analizar evidencia digital que pudiera resultar de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Asimismo, durante el desarrollo de los allanamientos (que se realizaron en Cuartel V, Paso del Rey, Moreno centro, Trujui y General Rodríguez) se procedió a la correcta individualización de las personas alcanzadas por las investigaciones y al cumplimiento de las diligencias procesales pertinentes.

Ahora serán analizados los dispositivos informáticos secuestrados. Del resultado de las pericias podrían derivarse detenciones de los sujetos mencionados en los expedientes. Las investigaciones continúan.