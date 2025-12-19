Abierta la inscripción a la capacitación en Primera Escucha y Prevención de Consumos

Los encuentros se realizarán el 8, 15, 22 y 29 de enero, en la sede de la UNA, ubicada en Alcorta 2854, Moreno Centro_

El Municipio de Moreno abre la inscripción a una nueva capacitación de promotores y promotoras en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta formativa orientada a fortalecer el abordaje comunitario frente a situaciones de consumo y adicciones.

La capacitación se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, los días jueves 8, 15, 22 y 29 de enero, de 10 a 12 horas, en la sede de la UNA en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2854, Moreno Centro. Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas, y las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWEXnBbOP1YhgBoIBBcGLvh7bq8r4i_n80N-gvnolhmwkdRA/viewform?usp=header

La propuesta está diseñada especialmente para personas que deseen involucrarse y brindar ayuda desde un enfoque cercano y empático.

No se requieren conocimientos previos para participar y la formación está abierta a todas las personas interesadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa promoviendo instancias de capacitación y formación comunitaria, fortaleciendo redes de cuidado y prevención desde una perspectiva integral, territorial y de acompañamiento, con el objetivo de construir respuestas colectivas frente a las problemáticas de consumo en el distrito.Para más información y consultas visite las redes @desarrollomoreno y @casapueblomoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno