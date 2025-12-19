La Provincia sancionó a Telecentro y DirecTV con multas de $167 millones

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso la sanción a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y Directv con una multa de $167 millones para cada una y ordenó que arbitren los medios a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de rescisión de las y los consumidores, mediante el mismo medio utilizado para la contratación, sin requerir trámites adicionales e incurrir en dilaciones injustificadas. La Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectó reiterados incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor como son: la dificultad para concretar la baja del servicio (tanto de manera presencial, telefónica o por mensajería instantánea), la no operatividad del “Botón de Baja” en las webs institucionales como un link de acceso fácil y directo y la imposición de preavisar y/o de abonar periodos completos.

El trabajo efectuado por el organismo provincial se basó en aproximadamente 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV. La empresa Telecentro se ubica como una de las más denunciadas por las y los consumidores bonaerenses en el transcurso del año “En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos de las y los bonaerenses. Estas políticas públicas buscan garantizar equidad, transparencia y respeto, y defender especialmente a quienes están en una posición más débil frente a prácticas abusivas.

Es una decisión política clara del ministro Augusto Costa ponerse del lado de las y los consumidores bonaerenses”, afirmó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.Se constató que las empresas Telecentro y DirecTv obstaculizaron el ejercicio del derecho de rescisión del servicio, incumpliendo de este modo, las leyes que protegen a las y los consumidores.

Las empresas multadas generaron prácticas sistemáticas de obstaculización para concretar la baja del servicio solicitada por consumidores bonaerenses dificultando el trámite mediante derivaciones infructuosas entre canales (web, WhatsApp, teléfono), respuestas automáticas que redirigen a canales inoperantes y largos tiempos de espera. Además, las autoridades bonaerenses detectaron la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en las cuales se impedía dar de baja el servicio si las personas usuarias poseían deuda.

Este tipo de conductas somete a las y los consumidores a un trato vejatorio que imposibilita materialmente el ejercicio efectivo de sus derechos, imponiéndoles cargas irrazonables.

Tal cual lo expresa la ley, los proveedores tienen la obligación de garantizar condiciones de trato digno y equitativo, proveyendo canales de atención eficaces para evitar toda forma de sometimiento a procedimientos abusivos, dilatorios o que de algún modo impidan el ejercicio efectivo de sus derechos.

Por tal motivo, desde el Ministerio encabezado por Augusto Costa, se intervino de oficio para garantizar los derechos vulnerados de las y los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley.

Las empresas ya fueron notificadas y tienen un plazo de 20 días para acreditar las modificaciones ordenadas y el pago de la multa. Para denuncias, contactarse a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar

gba.gob.ar