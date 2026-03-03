Abierta la inscripción para la Capacitación en Prevención de los Consumos

Los encuentros se realizarán los días 6, 13, 20 y 27 de marzo, en la sede de la UNA_

El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta formativa orientada a fortalecer el abordaje comunitario frente a situaciones de consumo y adicciones, con foco en la escucha como primer acercamiento y herramienta fundamental de acompañamiento.

La capacitación se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, los días viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 10 a 12 horas, en la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2854, con ingreso por la puerta negra junto a la Plaza Digital.

Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas.

Las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqG4mzQmk2bHRAcbeg8z_SkV4J3w9W06PiNlmb2qewE2vCqg/viewform?usp=header

La propuesta está diseñada especialmente para personas que deseen involucrarse y brindar ayuda desde un enfoque cercano, empático y comunitario.

No se requieren conocimientos previos para participar y la formación está abierta a todas las personas interesadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa promoviendo instancias de capacitación y formación comunitaria, fortaleciendo redes de cuidado y prevención desde una perspectiva integral, territorial y de acompañamiento, con el objetivo de construir respuestas colectivas frente a las problemáticas de consumo en el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno