Se realizarán operativos de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos

Los turnos deben ser acordados previamente con la Unidad Sanitaria o institución correspondiente

El Municipio, llevará adelante durante marzo nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control poblacional.

La vacunación se aplicará por orden de llegada, mientras que los turnos para castración deberán solicitarse previamente en la unidad sanitaria o institución donde se desarrollará cada jornada.Cronograma de operativos, se realizarán desde las 8:30 horas:

04/03 – Zona Trujui II

Merendero Rayito de Esperanza, Pedro Beinot 2732, entre Montgolfier y Santa Rosa, barrio Mirasoles.

11/03 – La Reja

Unidad Sanitaria Altos de La Reja, Pilcomayo esquina Salta y B. Juárez.

18/03 – Cuartel V

Casa TEA, Pinazo y La Música, barrio Anderson.

25/03 –La Reja

Asociación Civil Igualdad y Justicia, Alsina 1373 entre Honduras y Joaquín V. González, barrio Las Lilas.

Asimismo, se encuentra en funcionamiento el nuevo Centro de Zoonosis Municipal, ubicado en Concordia 1721, Paso del Rey en el barrio Asunción de Paso del Rey, que fue inaugurado por la intendenta Mariel Fernández.

El renovado espacio cuenta con quirófano veterinario, áreas de recuperación pre y postquirúrgicas, consultorios, vacunatorio, caniles, salas de espera y oficinas administrativas, lo que permitirá duplicar la cantidad de atenciones diarias.Además, el Centro dispone de un área de enfermería especializada para la atención de personas heridas por mordeduras y la aplicación de tratamiento antirrábico, reforzando su rol en la prevención de enfermedades zoonóticas y en la protección de la salud pública.

Para consultas y mayor información acercarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábados de 9 a 14 horas, por teléfono al 0237 466-9251 Int. 2185, o vía e mail a: zoonosis-moreno@hotmail.com

Desde el Gobierno local se refuerza la ampliación de la infraestructura y la presencia territorial mediante operativos barriales que consolidan una política integral de cuidado animal y prevención sanitaria en todo Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno