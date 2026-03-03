Sin inicio de clases: Vandalismo en la Primaria 65 del barrio San José de Moreno Norte

Vándalos ingresaron esta madrugada a las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 65 “Crucero General Belgrano” y produjeron numerosos destrozos. Fuentes confirmaron que robaron cables, asaltaron el sector de cocina y además se llevaron al menos una computadora.

Habrían entrado por los fondos de la institución, que se encuentra ubicada en la esquina de las calles Colombia y Bolivia del barrio San José de Moreno Norte. Las cámaras de seguridad del municipio no detectaron la violación del perímetro.

Por el robo y las roturas, la dirección de la escuela decidió suspender las clases este martes. Si el Consejo Escolar activa las reparaciones de manera urgente, podrían comenzar el ciclo lectivo mañana mismo. La comunidad espera novedades.