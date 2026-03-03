Suben los valores del DNI y del pasaporte: todo lo que hay que saber

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que contempla aumentos superiores al 30%.
A partir del viernes 6 de marzo, gestionar el Documento Nacional de Identidad (DNI) costará $10.000, mientras que el pasaporte tendrá un precio inicial de $100.000.
La actualización quedó plasmada en la Resolución 19/2026, que derogó artículos de normativas anteriores dictadas por la Vicejefatura de Gabinete del Interior, y se enmarca en lo dispuesto por la Ley 17.671.
Según se indicó oficialmente, los nuevos montos buscan sostener la prestación de los servicios ante la creciente demanda y la digitalización de los trámites.
Trámites para personas argentinas
El primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses de edad.
El primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los 5, 8 y 14 años, tendrán un costo de $10.000.
Los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también costarán $10.000.Modalidades exprés
Trámite exprés: adicional de $16.000 (total $26.000)
Entrega en 24 horas: adicional de $31.000 (total $41.000)
Trámite al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 (total $57.000)
Para personas extranjeras, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales costarán $20.000, incluyendo ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, con residencia temporaria o permanente.
Pasaporte: nuevos valores
A través de la Resolución 106/2026 del RENAPER, se actualizaron los montos del pasaporte ordinario:
Entrega regular: $100.000
Pasaporte exprés: adicional de $100.000 (total $200.000)
Resolución inmediata: adicional de $230.000 (total $330.000)
Pasaporte excepcional para extranjeros, así como los documentos de viaje para apátridas y refugiados: $100.000
Exenciones
El nuevo cuadro tarifario contempla exenciones para:
Organismos públicos que requieran documentación en el ejercicio de sus funciones
Personas sin recursos económicos y sus hijos o personas a cargo con capacidades restringidas
DNI por error formal dentro de los 90 días de su entrega
Rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila o clasificación de género “X”
Certificados de pre-identificación por carecer de DNI o acta de nacimientoInscripciones tardías