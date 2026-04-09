Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026

Podrán participar en disciplinas deportivas y culturales y en distintas categorías, hasta el 15 de mayo_

Se encuentra abierta la inscripción para la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses, que convoca a jóvenes, adultos y adultas mayores y personas con discapacidad a participar de una amplia propuesta de disciplinas deportivas y culturales en toda la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria, a esta histórica competencia provincial, permanecerá abierta hasta el 15 de mayo. Las y los interesados podrán anotarse a través del sitio oficial: https://juegos.gba.gob.ar/

En Moreno, en el caso de las disciplinas deportivas, podrán acercarse al Polideportivo de Paso del Rey, ubicado en Sáenz Peña 1548, de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

Para personas con discapacidad, la atención será los lunes y miércoles de 9 a 11 horas.

Para las disciplinas culturales, la inscripción se realiza en la Casa de las Culturas, ubicada en Dr. Vera 247, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Asimismo, las personas adultas mayores podrán inscribirse en la sede de España 332, Moreno Centro de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse al (0237) 403-3077.Entre las principales novedades de la edición 2026, en la categoría juvenil se incorporan nuevas divisiones en disciplinas como ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, ampliando la participación y el alcance de la competencia.

Asimismo, se sostiene la modalidad intergeneracional incorporada en 2025, que continúa promoviendo el encuentro y la interacción entre personas de distintas edades.

Por otra parte, se mantienen las categorías destinadas a personas trasplantadas, que incluyen las disciplinas de atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa. Para acceder a la información completa, como reglamentos, planillas, tutoriales y cronograma, las y los interesados pueden ingresar a www.juegos.gba.gob.ar , donde también se encuentra habilitado el sistema PLENUS para realizar la inscripción.

Para más información o consultas pueden visitar las redes oficiales de @culturaeducacionydeportemoreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno