Hallaron sin vida a la adolescente que era buscada en Merlo

Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el miércoles tras salir de su casa para asistir a la escuela, fue encontrada sin vida este jueves en la localidad de General Las Heras.

El caso es investigado por la Justicia, que analiza las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Según se pudo reconstruir, la joven había ido por la mañana al establecimiento educativo junto a su hermana mayor, quien la dejó en la puerta del colegio. Allí, Maitena se quedó conversando con compañeras, como en una jornada habitual, pero finalmente no ingresó a clases.

Al mediodía, cuando su madre acudió a retirarlas, advirtió que la adolescente no se encontraba en el lugar, lo que motivó el inicio de la búsqueda.

La familia realizó la denuncia y aportó información relevante para la investigación.

Indicaron que la menor había dejado su teléfono celular en su casa, una situación que no era habitual, aunque llevaba consigo su tarjeta SUBE y una suma de dinero cercana a los 40 mil pesos. De acuerdo con su entorno, no tenía antecedentes de ausencias prolongadas ni se había retirado previamente de su hogar.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad, los investigadores lograron determinar que alrededor de las 8:20 de la mañana Maitena fue registrada caminando sola, con su mochila, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

Posteriormente, el seguimiento de los movimientos de la tarjeta SUBE permitió establecer que tomó un tren a las 9:15 y descendió en la estación de General Las Heras cerca de las 10, lo que constituyó el último registro de su recorrido.

El fiscal Nicolás Filippini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, dispuso el análisis del celular y otros dispositivos electrónicos de la adolescente.

Según manifestó la familia, habrían surgido comunicaciones con personas que utilizaban identidades ficticias y números telefónicos del exterior, lo que generó preocupación y forma parte de las líneas de investigación.

La búsqueda se concentró en la zona de General Las Heras y finalizó este jueves con el hallazgo del cuerpo de la menor, mientras familiares y allegados realizaban una manifestación en la estación de Merlo para reclamar avances en la causa.

La investigación continúa en curso para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existió algún tipo de instigación por parte de terceros con los que la adolescente habría mantenido contacto previo.