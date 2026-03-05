Abrieron las preinscripciones a los Talleres Culturales 2026

Hasta el 13 de marzo inclusive se podrá acceder a más de 40 propuestas libres y gratuitas en distintos barrios_

El Municipio de Moreno abrió las pre-inscripciones a los Talleres Culturales 2026, una propuesta que ofrece más de 40 actividades libres y gratuitas destinadas a niñas, niños, juventudes y personas adultas, con el objetivo de promover el acceso a la cultura en todo el distrito.

Las clases comenzarán el 16 de marzo.

Las y los interesados podrán preinscribirse hasta el 13 de marzo inclusive a las distintas propuestas que abarcan Teatro, Danzas y Folklore, Música, Artes Visuales, Circo y Culturas Urbanas, Escritura, Oficios Culturales y espacios de Bienestar. Los talleres se desarrollarán en diferentes localidades: Moreno Centro, Moreno Norte, Moreno Sur, Paso del Rey, Trujui, Cuartel V, La Reja y Francisco Álvarez.

La modalidad de preinscripción es virtual, a través del enlace

https://semilleros.moreno.gob.ar

y también presencial en cada sede donde se dictará el taller correspondiente.

Para completar la inscripción, quienes se hayan registrado de manera virtual deberán acercarse entre el 9 y el 13 de marzo a la sede, día y horario seleccionados, con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con esta iniciativa, el Gobierno local fortalece el acceso a la cultura como espacio de encuentro y aprendizaje que genera oportunidades para la expresión y el intercambio a través del arte.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno