La cava de Cuartel V y el drama que viven cotidianamente los vecinos por el daño ambiental

En estos días se comunicó la vecina Patricia Peña para denunciar que en la cava de Cuartel V siguen arrojando basura y produciendo incendios. El sector (circunscripto por las calles Conscripto Bernardi, Máximo Paz, Luis de Tejeda y Bartolomé Díaz) solo debería recibir desechos de ramas pero llegan camiones con basura. Este punto es evidente con la sola observación.

El hartazgo de la comunidad ante las promesas de la municipalidad es insostenible. En ese sentido la vecina señaló: “Mariel Fernández hace lo que quiere en Moreno. Lo que es una cava de poda es un basurero. Y además tiran animales muertos”. Hay una imagen (que no incorporamos por el impacto) donde se ve los restos de un caballo.

La contaminación afecta directamente a los barrios 5 de Enero, Luján, San Cayetano, 3 de Febrero y 23 de Diciembre. Es un drama que se prolonga a través de los años. Como botón de muestra está una cobertura en vivo que hicimos en junio del año pasado. Nada cambió. Y la comunidad está desesperada.