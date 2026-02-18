Abrió la convocatoria Decisión Niñez 2026: se espera récord de inscriptos

La Provincia lanza una nueva edición del programa que se convirtió en el primero que financia iniciativas pensadas y elegidas por chicas y chicos de 8 a 17 años. En 2025 hubo más de 11.500 participantes de 126 municipios.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), puso en marcha una nueva edición del programa Decisión Niñez, dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 17 años, mediante la apertura de inscripciones y convocatoria para presentar proyectos colectivos en todo el territorio bonaerense. La iniciativa funciona como un presupuesto participativo y son los mismos participantes quienes deciden el destino de los fondos y las propuestas que serán financiadas.

Tras el lanzamiento de esta nueva edición, el ministro Andrés Larroque destacó que esta iniciativa “expresa una decisión clara de la Provincia y del gobernador Axel Kicillof de sostener y fortalecer las políticas públicas orientadas a niños, niñas y adolescentes, aún en un contexto de recorte a nivel nacional. El Estado tiene que invertir, acompañar y generar oportunidades de inclusión reales”, sostuvo. En 2025 se garantizó financiamiento de hasta 1.200.000 pesos para cada uno de los 250 proyectos seleccionados.

La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, por su parte remarcó que la intención es “generar oportunidades para que cada vez más chicos y chicas puedan involucrarse y hacer oír su voz y voto a través de proyectos concretos”. Además, afirmó que “Decisión Niñez pone en evidencia la capacidad de las infancias y adolescencias para proponer soluciones y aportar ideas, especialmente cuando sienten que hay un Estado que los acompaña, los escucha y reconoce sus derechos”.

Asimismo, explicó que la convocatoria para este año busca ampliar el alcance y sumar a más participantes en todo el territorio bonaerense. “La experiencia demuestra que el interés sigue en aumento y que logramos una presencia cada vez más federal. El desafío es profundizar ese camino y llegar a más localidades”, agregó al respecto. Desde su creación en 2022, mostró un crecimiento sostenido tanto en la cantidad de inscriptos como en el número de proyectos presentados y en la expansión.

La evolución de la iniciativa se refleja, por un lado, en la cantidad de distritos que se incorporaron: de 102 en 2022 se pasó a 126 en 2025. También creció considerablemente la participación, ya que inicialmente se registraron 3.800 niñas, niños y adolescentes, mientras que el año pasado lo hicieron 11.578, lo que representa un incremento superior al 300%. Y en cuanto a los proyectos, en la pasada edición se presentaron 1.010 propuestas, marcando un nuevo récord por tercera temporada consecutiva.

Progresión del alcance del programa por cantidad de inscriptos

Los interesados en participar pueden hacerlo ingresando a https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/decision_ninez. Decisión Niñez abarca por igual a niñeces y adolescencias, que participan activamente en el desarrollo del programa.

Según el último informe, en 2025, 374 propuestas fueron elaboradas por niñas y niños de entre 8 y 12 años; y 636 por adolescentes de entre 13 y 17. Otro aspecto destacado fue la ampliación de las temáticas abordadas, debido a que se sumaron acciones educativas y tecnológicas a los proyectos tradicionales de ambiente, arte, deporte, espacio público y fortalecimiento comunitario.

De acuerdo a la información relevada en 2025, 339 proyectos fueron impulsados en el marco de espacios del programa Envión, Centros Comunitarios, Centros de Día, comedores, fundaciones y Sociedades de Fomento, en tanto que 401 correspondieron a escuelas ya sea primarias, secundarias y especiales. También presentaron iniciativas chicos que participan en Centros Juveniles, clubes, grupos de scout, instituciones de protección y contención, y entidades religiosas.

El programa Decisión Niñez impulsado por el gobierno provincial representa un paso adelante en la implementación de los principios establecidos por la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y su precursora provincial, la Ley Nº 13.298, basadas ambas en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Estas normativas colocan a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, reconociendo su capacidad de participación activa en las decisiones que impactan en sus vidas y comunidades.