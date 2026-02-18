La UNM presentó proyectos a convocatorias nacionales de desarrollo y ciencia

Convocatorias del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

La Universidad Nacional de Moreno presentó un proyecto para la creación del “Centro Universitario PyME UNM” a través de la Dirección de Gestión de Proyectos de Vinculación Tecnológica. La presentación se realizó en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales – PROCER – de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME).



El “Centro Universitario PyME UNM” se propone difundir y compartir las capacidades multidisciplinarias de la Universidad con el conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas a su alcance. Además, busca fortalecer los vínculos entre el sector productivo y la academia.



Las MIPyMES son actores productivos nacionales que conforman más del 99% de las empresas, y en Moreno más del 60% de las empresas industriales, por lo que debido a su importancia resulta indispensable movilizar recursos para su fortalecimiento. El Centro tiene previsto ocupar un rol importante en la promoción de las políticas públicas de fomento de la actividad productiva de las distintas jurisdicciones estatales, principalmente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.



Además, la UNM presentó el Proyecto “Internet de las cosas (IoT) aplicado al distanciamiento social. Desarrollo de un Sistema de Información que mediante dispositivos de Internet de las cosas (IoT) integrados a la gestión de datos permite el monitoreo y alertas, de distanciamiento social”. Este proyecto se presentó en el “Programa Soluciona. Reactivación de la Economía del Conocimiento” en la órbita de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.



Cabe destacar que este proyecto propone integrar tecnologías Bluetooth Low Energy (BLE) y LoRaWAN para crear un sistema de información que permita el control y trazabilidad de contactos personales en las organizaciones, tanto en lugares cerrados como abiertos. De esta manera, esta tecnología puede evitar el cierre de planta preventivo ante un caso de COVID-19. Asimismo, mejora la planificación de la producción y fortalece las políticas de cuidado de las personas. En síntesis, el funcionamiento del sistema implica que los sensores BLE, que tenga cada persona, se comunican entre sí para calcular la distancia entre los individuos y en caso de detectar un contacto estrecho los datos se transmiten a la red LoRaWAN que se encarga de entregarlos al Sistema de Información (aplicación en la nube). Finalmente integra las funcionalidades de la organización para los requerimientos de trazabilidad, monitoreo y alerta en caso de COVID19. Este proyecto tiene como Director al Ingeniero Gabriel Venturino, Coordinador-Vicedecano de la Carrera de Ingeniería Electrónica UNM.



Convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación



Además, a través de la Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales, la UNM presentó dos proyectos a la primera convocatoria del Programa “Ciencia y Tecnología contra el Hambre”, realizada por la Unidad Ciencia y Tecnología contra el Hambre –integrada por el MINCYT, el CONICET y la Agencia I+D+i– en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.



El objetivo del llamado fue impulsar y fortalecer la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales a la planificación de acciones del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”. Se presentaron 451 iniciativas de grupos de investigación y desarrollo de todas las provincias del país pertenecientes a: CONICET (103), INTA (43), INTI (11), INA (3), CITEDEF (3), CIC (3), CNEA (1), 51 Universidades Nacionales (247 proyectos) y 13 Universidades Privadas (17), entre otras instituciones científicas y tecnológicas nacionales o provinciales.



El Proyecto “Desarrollo de una estación modular de tratamiento de aguas residuales domésticas orientado a cubrir necesidades de tratamiento en barrios populares. Proyecto, ingeniería de detalle y automatización” tiene como objetivo desarrollar la documentación de obra e ingeniería de detalle y diseño de sistemas de monitoreo a distancia aplicables a un prototipo de estación modular de tratamiento de aguas residuales domésticas, con la finalidad de satisfacer las demandas de tratamiento de efluentes cloacales replicables en diferentes barrios populares. Este Proyecto lo dirige la Mg. Marina Abruzzini, Docente de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNM.



Por su parte, el Proyecto “Fortalecimiento del circuito de circulación y comercialización de alimentos producidos por actores de la Economía Popular, Social y Solidaria, con especial atención a los producidos en transición agroecológica, en la región de influencia de la Universidad Nacional de Moreno” busca fortalecer el circuito de circulación y comercialización de alimentos producidos por actores del sector de la EPSyS, con especial atención a los producidos en transición agroecológica, que contribuya a diversificar y mejorar el consumo de alimentos de las familias y las comunidades, en vías de alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria. El proyecto los Dirige el Lic. Santiago Odriozola, Coordinador del Programa Académico de Estudios de la Economía Social del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET).

La UNM, a través de estos proyectos, renueva su compromiso por el trabajo en conjunto con su territorio y en pos del mejoramiento integral de su comunidad.

