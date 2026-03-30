Abrió la convocatoria para el premio Hebe Uhart de novela

El sello editorial de la provincia de Buenos Aires, Ediciones Bonaerenses, abrió la convocatoria 2026 para el Premio Hebe Uhart de Novela, con el fin de destacar y publicar novelas inéditas escritas por habitantes del territorio bonaerense. Permancerá abierta hasta el próximo 11 de mayo. El galardón fue pensado para promover la creatividad artística, impulsar la escritura, fomentar la producción de novelas, reconocer y darles una visibilidad mayor a las nuevas narrativas dentro del catálogo del sello editorial público y estatal.

La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 18 años que cumplan con alguno de estos requisitos:

– Haber nacido en la provincia de Buenos Aires.

– Haber residido en territorio bonaerense por el lapso de dos años.

– Ser residentes al momento del envío de la obra. Las novelas deben ser originales e inéditas y de tema libre. Tres figuras destacadas del ámbito literario oficiarán de jurado. Se asignará un premio de 4 millones de pesos y la publicación de la obra bajo el sello Ediciones Bonaerenses. El fallo se hará público durante el mes de agosto del corriente año. Las personas interesadas pueden consultar aquí las bases y condiciones y el instructivo para la inscripción

Ediciones anteriores

En agosto del año pasado, el jurado anunció la obra ganadora 2025: En el cielo un hombre , de Manuel Crespo, que fue publicada por Ediciones Bonaerenses en su colección Nuevas Narrativas y también las dos menciones especiales: Habló con los muertos, de Enrique Antonio Rivas y El tatuaje de la pólvora , de Lautaro Ortiz.

En otras ediciones, las obras premiadas y publicadas en la misma colección fueron Las visiones venenosas, de Fermín Eloy Acosta (2024); A ningún lugar , de Nelson Mallach y Moscú también existe, de Marina Berri (ambas de 2023).

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