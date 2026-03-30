Renovaron los baños públicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega

La Fundación Salud Mariano y Luciano de la Vega completó recientemente la reconstrucción de los baños públicos del Hospital, una obra que incorpora una nueva instalación de agua, mejorando notablemente el funcionamiento de los espacios y garantizando mayor accesibilidad para todas las personas que los utilizan.

Con esta intervención, los baños quedan disponibles para toda la comunidad que transita diariamente el Hospital, representando una mejora concreta en las condiciones de higiene, confort y bienestar.

La renovación responde al compromiso de la Fundación con la infraestructura sanitaria y con la atención de calidad para pacientes, familiares, personal de salud y visitantes.

La iniciativa no solo optimiza el uso de los baños, sino que también refuerza la importancia del cuidado y mantenimiento de estos espacios. Se destaca que la responsabilidad del buen uso y la limpieza recae en todos los usuarios, contribuyendo así a preservar la funcionalidad y el orden de los baños públicos.

Esta obra se suma a las acciones de la Fundación orientadas a mejorar la experiencia de quienes transitan el Hospital, promoviendo ambientes más seguros, cómodos y saludables para toda la comunidad.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega