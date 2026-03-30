La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad lanzó un micrositio sobre el juzgamiento de delitos de lesa humanidad

Reúne material audiovisual, estadísticas, documentos y sentencias, y ofrece un panorama actualizado del proceso en todo el país, a la vez que destaca el compromiso institucional con su investigación.

A 50 años del último golpe de Estado sucedido el 24 de marzo de 1976, el Ministerio Público Fiscal desarrolló un micrositio que pone a disposición material audiovisual, estadísticas, resoluciones, documentos, dossier de sentencias e información sobre el estado actual del proceso de juzgamiento en todo el país, que expresan la magnitud del trabajo colectivo que hizo posible la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

El sitio tiene el objetivo de visibilizar un proceso único en el mundo, contado por sus protagonistas, al tiempo que pone de manifiesto el compromiso que el MPF mantiene con la investigación de los crímenes contra la humanidad, de acuerdo con las obligaciones internacionales que el Estado argentino asumió. Para ello, desarrolló una política criminal que se sostiene desde hace más de dos décadas, y que este micrositio permite acentuar y jerarquizar.

https://www.mpf.gob.ar/lesa/50-anos-del-ultimo-golpe-de-estado/

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