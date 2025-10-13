Abrió la inscripción del Programa FinEs para materias pendientes

_Se podrán anotar el martes 14 y jueves 16 de octubre, en la Coordinación General de Educación, con requisitos básicos de documentación_

El Municipio de Moreno junto a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, abrió la inscripción al Programa de Finalización de Estudios Secundarios (FinEs) para quienes tengan materias pendientes de aprobación.Las inscripciones se realizarán en la Coordinación General de Educación, ubicada en Dr. Vera 235, Moreno Centro, el martes 14 y jueves 16 de octubre, en el horario de 10 a 13 horas.

Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años y presentar, fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y constancia de materias adeudadas.Para más información y consultas, comunicarse a través del correo oficial finesdeudoresmoreno2020@gmail.com

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno