Volcó un colectivo de La Perlita en pleno centro de General Rodríguez y hay varios heridos

El suceso se produjo pasadas las 5 de la mañana de este lunes 13 de octubre sobre el boulevard Bernardo de Irigoyen (Ruta 7) y la calle Saavedra, en pleno centro de General Rodríguez. La información preliminar indica que el interno 705 de Transportes La Perlita, que une General Rodríguez con Moreno, chocó contra un camión (que según algunas fuentes estaría estacionado) y volcó. Viajarían unos 10 pasajeros, de los cuales tres al menos fueron trasladados por ambulancias de SAME al hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, sin datos respecto a la gravedad de las heridas. Los demás sufrieron golpes leves. El chofer de colectivo, un hombre de 35 años y domiciliado en Francisco Álvarez, fue imputado por el delito de “lesiones culposas”. Interviene la UFI Nº 9 a cargo del Dr. Gastón Porta. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de la comisaría 1º de General Rodríguez, de Tránsito y de Defensa Civil municipal.