Abrió la inscripción para ingresar a la Policía Bonaerense

El instituto Juan Vucetich abrió la inscripción para el ciclo 2026 de formación para ser integrante de la Policía Bonaerense. Las inscripciones pueden realizarse por internet y, ante cualquier duda, las personas interesadas pueden dirigirse a la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio.

Los requisitos para la inscripción son, además de tener una marcada vocación de servicio, ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción, tener entre 17 y 29 años de edad, poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires, haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación, responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación, y no registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación).

Desde el Instituto Juan Vucetich, aclararon que su Dirección de Reclutamiento e Incorporaciones no posee ni contacta a los/las postulantes a través de redes sociales y que únicamente realiza comunicaciones mediante Telegram o e mail.

Para mayor información, los interesados pueden ingresar al siguiente link: https://www.mseg.gba.gov.ar/ingreso/

Cabe resaltar la importancia para la fuerza de seguridad bonaerense de contar con recursos humanos formados en la lucha y prevención del delito, para integrar las filas en todos sus escalafones y armas. Es por eso que, desde los municipios, se continúa alentando a los jóvenes con vocación de servicio a inscribirse en el Instituto Juan Vucetich.

