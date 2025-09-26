UNA: Inscripciones 2026 para las carreras del Departamento de Folklore

Del 3 al 14 de noviembre y del 2 al 9 de diciembre de 2025 se realizarán los primeros llamados a inscripciones para el ciclo lectivo 2026, a las carreras del Departamento de Folklore de la UNA. También se llevarán a cabo charlas orientativas durante el mes de octubre en la sede del Departamento, Sánchez de Loria 443, CABA.

Como todos los años, el Departamento de Folklore se prepara para acompañar a las personas aspirantes a ingresar a las carreras de grado y pregrado que se dictan en la unidad académica. Con la presencia de autoridades y docentes, se brindarán charlas orientativas acerca de planes de estudios y alcances profesionales de acuerdo a cada especialización:

8 de octubre 18 h | Licenciatura en Folklore mención Danzas Folklóricas y tango / mención Tango

| Licenciatura en Folklore mención Danzas Folklóricas y tango / mención Tango 15 de octubre 18 h | Licenciatura en Folklore mención Instrumentos Criollos (Música Folklórica)

| Licenciatura en Folklore mención Instrumentos Criollos (Música Folklórica) 18 de octubre 12 h | Licenciatura en Artes y Pensamiento Latinoamericano y Licenciatura en Folklore mención Culturas Tradicionales

Además, el 31 de octubre a las 10 h y 18 h habrá una instancia de encuentros informativos en los que se brindará información sobre la documentación a presentar, como así también los requisitos necesarios para el Curso Nivelatorio Universitario de acuerdo a cada especialización. Estos encuentros requieren de inscripción mediante el siguiente formulario:

Ingreso 2026 UNA- Departamento de Folklore

Para mayor información acerca de las carreras e ingreso 2026:

https://folklore.una.edu.ar/contenidos/ingreso-2026_14016

