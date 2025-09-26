Educación: llega en octubre el 10° Seminario Internacional de la Red ASTE

La Red de Investigadores e Investigadoras sobre Asociacionismo y Sindicalismo de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación (Red ASTE) llevará adelante el X Seminario Internacional los días 22, 23 y 24 de octubre, en la sede de la Universidad Nacional de Luján ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ecuador 871).

El encuentro, titulado “La organización colectiva de lxs trabajadorxs de la educación. Discusiones y perspectivas sobre problemas del pasado y desafíos del presente”, convoca a investigadores, referentes sindicales y colectivos docentes de distintos países a debatir sobre las condiciones laborales, las reformas educativas, la agenda de las nuevas derechas y las estrategias de acción colectiva en el campo educativo.

Entre los ejes temáticos propuestos se encuentran: regulaciones laborales y sindicalismo en educación; respuestas del sector ante reformas en América Latina; historia del asociacionismo y luchas sindicales; estrategias vinculadas a género, diversidades y educación sexual integral; sindicalismo y problemáticas ambientales; experiencias pedagógicas gremiales; teorías sobre sindicalismo docente; y formas de protesta en contextos de pandemia y post pandemia.

La participación incluirá tres modalidades: ponencias académicas, presentaciones de experiencias por parte de colectivos sindicales, y presentación de libros o publicaciones periódicas vinculadas a la temática. Ya se encuentra diponible para consulta o descarga el programa completo del evento.

El formulario de inscripción para quienes deseeen participar se encuentra disponible en este enlace.

La inscripción es gratuita para asistentes, estudiantes de grado, organizaciones sindicales y público en general. Quienes hayan presentado trabajos deberán abonar un arancel de $50.000. Los fondos recaudados serán destinados a solventar los gastos de organización.

El comité científico está conformado por especialistas de Argentina, Brasil, México, Chile, Francia y Portugal, y la coordinación general del evento está a cargo de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Luján y de otras instituciones del país y del extranjero.

Ante consultas dirigirse al correo xseminarioredaste@gmail.com

Prensa UNLu