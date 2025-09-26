Malvinas Siempre Cerca: Los Veteranos de Guerra de Merlo entregaron señalética a instituciones educativas

En Merlo seguimos malvinizando

En el marco del proyecto «Malvinas Siempre Cerca», los Veteranos de Guerra hicieron entrega de señalética a instituciones educativas.

Gracias a estos carteles, la comunidad educativa puede saber con exactitud la distancia que existe entre cada institución y las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur.

Esta iniciativa conjunta entre Subsecretaria de Educacion y Jefatura Distrital es parte de las políticas públicas que mantienen vivo el reclamo de la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas

– «Las Malvinas son la causa nacional que une a todos los argentinos que aman la Patria, por eso se ha vuelto vital nacionalizar el sentimiento de soberanía como un acto constante de cada día» (Gustavo Menéndez).

Municipalidad de Merlo