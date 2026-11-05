Abrió la inscripción para participar del 45° Certamen Nuevos Valores

La convocatoria es hasta el viernes 13 de noviembre y permitirá acceder a una instancia clasificatoria para el Festival Nacional del Chamamé

El Municipio de Moreno abrió la inscripción para participar del Pre Federal 2027, correspondiente al 45° Certamen Nuevos Valores, que por primera vez tendrá una sede en el distrito.

La convocatoria brinda a nuevos talentos la oportunidad de acceder al Festival Nacional del Chamamé y participar de una jornada dedicada a esta expresión musical popular.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el viernes 13 de noviembre, de manera virtual, a través del correo electrónico Identidadesculturales@moreno.gov.ar, o de forma presencial en la Casa de las Culturas, ubicada en Dr. Vera 247, Moreno, de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

El certamen se realizará el sábado 14 de noviembre en la Casa de las Culturas.

La acreditación comenzará a las 9 horas y la apertura está prevista para las 10 horas, en una jornada que reunirá a participantes y público en torno a la música chamamecera.

De esta manera, el Gobierno local promueve el desarrollo de las expresiones musicales populares y genera espacios para que artistas de la comunidad participen en certámenes culturales de alcance nacional.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno