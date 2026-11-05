Comenzó la repavimentación de la Av. 2 de Abril en Trujui

La intervención mejorará la circulación y el acceso a los barrios 3 de Diciembre y Pfizer

El Municipio de Moreno comenzó la obra de repavimentación de la avenida 2 de Abril, en la localidad de Trujui, en el tramo comprendido entre la Ruta 23 y calle Rosario.

La intervención cuenta con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contempla la ejecución de una nueva calzada de hormigón.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la intendenta, Mariel Fernández, para fortalecer la infraestructura vial y mejorar la conectividad en el distrito.

La obra permitirá optimizar la circulación y el acceso a los barrios 3 de Diciembre y Pfizer.

El proyecto contempla, en su alcance total, la repavimentación de la avenida 2 de Abril desde la Ruta Provincial 23 hasta la colectora norte del Acceso Oeste.

Los trabajos prevén una calzada de hormigón de 8 metros de ancho, con una estructura más resistente y durable para favorecer el tránsito de vehículos de distinto tipo y porte.

Se estima que se beneficiará de manera directa a 4 mil personas y de forma indirecta a otras 200 mil.

Además, se incluyen obras hidráulicas para prevenir anegamientos en los puntos bajos del recorrido, junto con la construcción de veredas peatonales y la incorporación de iluminación.

Con esta intervención, el Gobierno local optimiza la conexión entre los barrios y las principales vías de acceso, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la vida cotidiana de las y los vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno