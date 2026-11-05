Visita del papa León XIV: habrá cambios en el servicio de subtes y refuerzos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno porteño anunció un esquema especial de transporte para el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, en el marco de las actividades que encabezará el Sumo Pontífice. Habrá estaciones de subte cerradas y modificaciones en los recorridos de algunas líneas.

Los colectivos tendrán frecuencias reforzadas.

Con motivo de la misa papal del lunes y la Vigilia de los Jóvenes del martes, se implementará un operativo especial de movilidad para facilitar el traslado de los asistentes y organizar la circulación en las zonas donde se realizarán las actividades.Cambios en el servicio de subtes

El domingo 8 de noviembre, desde las 12, varias estaciones permanecerán cerradas y algunas líneas funcionarán con recorridos limitados.

El Premetro será el único servicio sobre rieles que operará con normalidad.En la Línea A, los trenes circularán entre San Pedrito y Sáenz Peña, sin detenerse en Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Lima y Plaza Miserere.

La Línea B prestará servicio entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay, mientras que Carlos Pellegrini, Florida, Leandro N. Alem y Pueyrredón permanecerán cerradas.

En la Línea C, el recorrido será entre Constitución y Diagonal Norte, que estará habilitada únicamente para el egreso de pasajeros.

No funcionarán las estaciones Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

La Línea D circulará entre Congreso de Tucumán y Tribunales, con las estaciones Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón cerradas.

Por su parte, la Línea E funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José, sin servicio en Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.En la Línea H se mantendrá el recorrido habitual, entre Hospitales y Facultad de Derecho, aunque estarán cerrados los accesos de Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

El lunes 9 se mantendrán las mismas restricciones en las estaciones mencionadas, desde el inicio del servicio hasta el cierre de la jornada, aunque las formaciones circularán con frecuencia de día laborable.

Servicio del martes y operativo nocturno

El martes 10, los subtes funcionarán con el cronograma habitual y, en principio, con todas las estaciones habilitadas, salvo aquellas que se encuentren cerradas por obras. No obstante, podrán disponerse clausuras preventivas si se registran situaciones de riesgo o saturación de andenes.

Además, por la noche se implementará un esquema especial para facilitar la desconcentración de la Vigilia de los Jóvenes.

La Línea D extenderá su servicio hasta la 1.30 de la madrugada, con ingresos y egresos habilitados en estaciones determinadas.

La Línea H también tendrá un servicio especial entre Santa Fe y Once, destinado exclusivamente al egreso de pasajeros desde Santa Fe.

Refuerzo de colectivosDurante el lunes 9 y el martes 10, las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires incrementarán sus frecuencias para responder a la mayor demanda prevista por las actividades.