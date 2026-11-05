Juegos Argentinos Urbanos: La Provincia se quedó con el primer lugar

La delegación bonaerense, compuesta por 51 deportistas de todo el territorio, logró un destacado rendimiento en la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR 2026) que acaban de finalizar, al consagrarse campeona con un total de 22 medallas.

La comitiva, que contó con el apoyo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, pudo imponerse por sobre los equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

El certamen, organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA), se llevó adelante con gran éxito en el municipio de Malvinas Argentinas y reunió a más de 700 participantes de 22 provincias, en 9 disciplinas.

Durante los cuatro días de competencia en el Predio Municipal (ex Batallón 601), la numerosa delegación estuvo acompañada por el Ministerio que conduce Andrés Larroque, a través de la Subsecretaría de Deportes.

A lo largo del evento, el subsecretario Cristian Cardozo se hizo presente en el predio para acompañar al equipo; al igual que el director provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Diego Pedrós, y el director de Desarrollo Deportivo, Alejandro Sione.

La comitiva bonaerense tuvo como abanderada a la ajedrecista María José Campos, quien encabezó la representación provincial en este importante encuentro deportivo de alcance nacional.

Con 11 medallas de oro, la Provincia de Buenos Aires quedó en el primer lugar del medallero final. Además, obtuvo ocho de plata y tres de bronce.

Los representantes bonaerenses se destacaron principalmente en la disciplina de ajedrez, tanto en su categoría femenino como masculino y mixto, en donde justamente la abandera Campos y Cristian Dolezal fueron los más laureados, con tres doradas cada uno y otras cuatro en equipo.

Durante las jornadas, los participantes compitieron en distintas disciplinas urbanas, entre ellas skateboarding, breaking, escalada, básquet 3×3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX y baseball 5.

La propuesta permitió promover el deporte, el intercambio de experiencias y los valores vinculados al alto rendimiento, generando un espacio de encuentro entre jóvenes deportistas de todo el país.

Además de las competencias, el evento ofreció una amplia variedad de actividades recreativas y culturales para toda la comunidad.

Hubo shows en vivo, batallas de freestyle, recitales, actividades de iniciación deportiva junto a instructores, espacios de grafitis, food trucks y un Fan Fest, que acompañaron el desarrollo de los Juegos y convocaron a deportistas, familias y visitantes.

De esta manera, Malvinas Argentinas fue sede de una propuesta que combinó deporte, cultura urbana y participación juvenil, consolidándose como un espacio de promoción de nuevas disciplinas y de encuentro para el deporte argentino.

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