En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, especialistas alertaron sobre el aumento de los casos y los obstáculos que pueden desalentar las denuncias.

Según datos de la línea 137, los episodios de violencia sexual contra menores aumentaron un 91% en cinco años.

La problemática del abuso sexual infantil vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de prevención y protección de derechos.

De acuerdo con una proyección de Red por la Infancia, difundida por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI), en Argentina cerca de dos millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual.Los datos también reflejan las dificultades para que estos hechos lleguen a la Justicia.

Se estima que solo uno de cada diez casos se denuncia y que, entre las presentaciones realizadas, al menos la mitad termina archivada y apenas una obtiene una condena.

En este contexto, la psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas de la UBA, Silvia Ongini, advirtió que muchas situaciones ocurren dentro del entorno cercano de las víctimas.

Además, señaló que el temor a atravesar un proceso judicial complejo y la falta de recursos pueden convertirse en obstáculos para denunciar.

Durante el último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, realizado en el Hospital de Clínicas, especialistas también expresaron su preocupación por una iniciativa legislativa que propone endurecer las sanciones para quienes realicen denuncias falsas.

Según plantearon, la posibilidad de enfrentar mayores penalidades podría generar temor y desalentar la comunicación de situaciones sospechosas de abuso.Los profesionales remarcaron la importancia de priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, con intervenciones responsables y evaluaciones fundamentadas que eviten tanto errores de diagnóstico como situaciones de revictimización.

En cuanto a la prevención, Ongini recomendó acompañar a los menores en el reconocimiento y cuidado de su propio cuerpo, respetar sus límites y no obligarlos a demostrar afecto mediante besos o contacto físico.

También destacó la importancia del asesoramiento pediátrico y de brindar herramientas desde las instituciones educativas, sin dejar de atender los riesgos que pueden presentarse en los entornos digitales.

La especialista subrayó que la detección temprana permite interrumpir situaciones de violencia, ofrecer contención y activar las intervenciones necesarias.

En ese proceso, remarcó que las víctimas no deben ser sometidas a interrogatorios ni responsabilizadas por lo ocurrido.