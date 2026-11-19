Ubicado a metros de la cancha de Leandro N. Alem, el espacio reúne salas históricas, una muestra dedicada a Malvinas, una pulpería reconstruida, un archivo municipal, una biblioteca y un Punto Digital.

El Museo Municipal Doctor Bernardo de Irigoyen es uno de los espacios dedicados a conservar y transmitir la historia de General Rodríguez. Fue inaugurado el 12 de mayo de 2001, luego de distintos reclamos de vecinos que buscaban contar con un lugar destinado a preservar el patrimonio histórico local.

El recorrido comienza en la sala histórica, donde se exhiben fotografías, documentos y objetos antiguos que llegaron a través de donaciones de la comunidad.

La muestra reconstruye distintas etapas de la formación del distrito: desde sus primeros años como posta de descanso para viajeros, su pertenencia a Luján y el desarrollo que impulsó la llegada del ferrocarril, hasta su posterior autonomía.

También se pueden conocer momentos importantes, como la creación de la primera escuela, los antiguos comercios y la llegada de los primeros inmigrantes.

Entre los objetos expuestos se encuentran un teléfono tipo candelabro, un antiguo maletín de partera, lámparas a kerosene, fotografías, utensilios y elementos que permiten acercarse a la vida cotidiana de los primeros habitantes.

El museo cuenta además con una sala temporal donde se presenta la muestra “Malvinas, relatos de una usurpación”, integrada por documentos históricos y fotografías del territorio.

El homenaje a los excombatientes también está presente en el exterior del edificio, con un mural y una placa que recuerda a los 43 veteranos nacidos o residentes de General Rodríguez, entre ellos Héctor Bonzo, comandante del ARA General Belgrano.Otro de los sectores destacados es la pulpería “Chiquito” Gutiérrez, reconstruida en homenaje a este recordado vecino rodriguense.

El espacio recrea la vida en las antiguas pulperías y reúne mobiliario rústico, libros, un piano, una guitarra, una mesa de sapo y elementos tradicionales de la época, como boleadoras y rebenques.

La propuesta permite conocer el papel que estos lugares tuvieron como puntos de encuentro, intercambio y conversación en la vida social argentina.

En un salón anexo funciona el Archivo Histórico Municipal Manuel González, que conserva una amplia variedad de documentos, entre ellos diarios desde 1852, expedientes policiales a partir de 1904, antiguos registros administrativos, afiches, colecciones personales y un libro original de campaña militar.

También resguarda el archivo de memoria de los vecinos de General Rodríguez desaparecidos durante la última dictadura. El material está disponible para quienes deseen realizar consultas o trabajos de investigación.

La propuesta se completa con la Biblioteca Enrique Cadícamo, que cuenta con más de 20.000 ejemplares donados por la comunidad. Entre sus materiales se destacan las obras sobre la historia local de los historiadores rodriguenses Dardo Malvino y Luis Pedro Juan Besozzi.Además, en la planta superior funciona un Punto Digital municipal, donde los estudiantes pueden acceder a información y materiales de consulta tanto en formato físico como electrónico.

Desde el museo destacan que la construcción de la historia local no depende únicamente de los objetos y documentos que se conservan en sus instalaciones, sino también de los aportes de los vecinos, que acercan fotografías, diarios, testimonios y anécdotas para seguir reconstruyendo la memoria colectiva de General Rodríguez.

ANUNM