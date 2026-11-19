En el recinto del Honorable Concejo Deliberante, y con la presencia del Intendente Municipal, Lic. Mauro García, se llevó a cabo una nueva edición del concurso de fotografía “Yo Amo General Rodríguez”, organizado por la Dirección de Cultura del municipio que encabeza Fernando Pérez.

El mismo constó de presentar imágenes de nuestra localidad (estaciones, calles, plazas, escuelas, iglesias, instituciones o lugares emblemáticos), con ciertos requisitos ineludibles, entre los cuales se especifican, autoría y originalidad, cierta edición -en cuanto a la luz, contraste y color, sin permitir fotomontajes ni alteraciones digitales- y no vulnerar derechos de terceros, ni haber sido premiados en otros concursos.Un concurso pensado en fomentar la creatividad, visibilizar el patrimonio local y revalorizar los paisajes, cultura y espacios de nuestra ciudad, con la propia mirada de sus ciudadanos.

Una vez elegida la foto, debía presentarse con ciertas disposiciones: ser residente de nuestra localidad, tener más de 16 años de edad y se permitía sacar la foto con cualquier dispositivo (cámara o celular).

Del mismo participaron 63 exponentes, de los cuales 19 fueron preseleccionados para la cita en el palacio Municipal, que fueron evaluados por el jurado, integrado por reconocidos profesionales en la materia: Juan Rasente, Guillermo Diamante y Gladys Kaplán.

Para definir los ganadores se evaluaron calidad técnica, composición, originalidad, impacto emocional y coherencia con la temática, además de lograr la ejecución de la imagen (nitidez y enfoque), composición y estética (uso del espacio y equilibrio visual).

Como resultado, las 12 mejores fotografías formarán parte de una edición especial de postales de la ciudad, calendario o cualquier acción futura que promuevan la fotografía como arte local.

Ellas fueron: Jazmín Barrera, Josefina Longo, Karina Thumak, Karina Rielo, Lucas Mendoza, Lucas Quinteros, Mabel Silva, María de los Ángeles Díaz, María Fernanda Piccoli, Pablo Sotelo, Sandra Lazarte y Soledad Roinich, quienes recibieron sus respectivos certificados, con vistas al calendario 2027.

Finalmente, se procedió a elegir las mejores tres, las cuales fueron premiadas; el tercer puesto fue para Karina Thumak, quien fotografió el galpón ubicado dentro del Predio Estación Cultural con las vías como protagonista y un amanecer en General Rodríguez; el segundo lugar para Josefina Longo, que hizo hincapié en lo verde de nuestra ciudad, pregonando la naturaleza y las instalaciones del “monte del hospital” como el sitio escogido para la imagen.

En tanto, la primera ubicación del certamen condecoró a María Fernanda Piccoli, quien decidió apelar a los orígenes de General Rodríguez, tomando en la lente la representación de la icónica Estación del FFCC Sarmiento.Un evento que volvió a mostrar la calidad de fotografías en nuestra localidad, la cantidad de amantes del ambiente de la lente y la gran variedad de lugares o espacios con los que cuenta cualquier persona que es apasionado de los retratos.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez