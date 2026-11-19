Un joven de 24 años que tenía un pedido de detención activo por abuso sexual agravado fue arrestado en el barrio Los Troncos de la ciudad.

El procedimiento ocurrió durante una recorrida preventiva en la que también se le secuestraron armas blancas a su acompañante.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas de General Rodríguez.

Los agentes patrullaban la calle Laguna Clara, entre la Ruta Provincial 24 y Laguna de la Cañada, cuando interceptaron una motocicleta Motomel Series 2 que circulaba sin patente y con dos hombres a bordo.

Al verificar los datos del vehículo por el número de cuadro, los policías comprobaron que no tenía pedido de secuestro. Luego, realizaron un cacheo preventivo sobre el primer ocupante, un joven de 23 años, entre cuyas prendas hallaron y secuestraron dos cuchillos con hojas metálicas de unos 20 centímetros de largo.

La sorpresa llegó al cursar los datos filiatorios del segundo sospechoso, identificado como Diego O., domiciliado en el barrio Los Aromos de nuestra ciudad.

El sistema informático arrojó que pesaba sobre él un pedido de captura vigente desde el 30 de octubre de 2025 por el delito de abuso sexual agravado.La orden de detención había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Moreno.

De inmediato, los efectivos concretaron el arresto del acusado y trasladaron a ambos jóvenes a la comisaría jurisdiccional, quedando a disposición de la Justicia.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez