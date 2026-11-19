Estudiantes, graduados y docentes de la Universidad Nacional de Moreno participaron del encuentro académico realizado en La Plata, que reunió a representantes de más de 17 universidades y contó con más de 650 inscriptos.

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) participó de las V Jornadas Internacionales y VII Nacionales de Ambiente, desarrolladas en la ciudad de La Plata, con la presentación de 11 trabajos elaborados por integrantes de su comunidad académica.

Las producciones se expusieron en formato de e-póster y mediante presentaciones orales.

Fueron desarrolladas en el marco del Programa de Estudios del Ambiente (PEA) de la UNM e incluyeron investigaciones, experiencias y resultados de proyectos vinculados con distintos ejes temáticos.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Ciencias ambientales y territorios en disputa por la soberanía.

Diálogos de saberes ante la crisis global”, con el objetivo de promover el intercambio interdisciplinario y la construcción colectiva de conocimientos.

La convocatoria reunió a más de 650 inscriptos, representantes de más de 17 universidades y participantes internacionales, y se consolidó como un espacio de encuentro para la comunidad académica y científica.

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